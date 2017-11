DVB-T2 in weiteren Regionen Mehr HD-Fernsehen mit Antenne

Am 8. November 2017 werden weitere Regionen Deutschlands auf das neue terrestrische Antennenfernsehen DVB-T2 HD umgestellt. Dort endet die Übertragung im bisherigen DVB-T-Standard. Was sind die technischen Voraussetzungen für den Empfang? Wo in Mitteldeutschland werden welche Programme ausgestrahlt? Was sind die Vorteile des neuen Standards?