Innerhalb von wenigen Sekunden wandert das Geld von einem auf das andere Konto. Beim Kauf eines gebrauchten Autos kann die Echtzeitüberweisung ganz praktisch sein, findet Madlen Müller. Sie ist Finanzberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen: "Hier ist es ja so, dass entweder das Geld in bar übergeben werden müsste. Oder man müsste ein bis drei Tage warten, ob das Geld angekommen ist. Bei der Echtzeitüberweisung sieht man noch vor Ort, ob das Geld angekommen ist oder nicht."

Außerdem weist Madlen Müller von der Verbraucherzentrale Sachsen darauf hin, dass die Echtzeitüberweisung keine Lastschrift ist und nicht zurückgebucht werden kann: "Man kann sich dann, wenn die Überweisung fehlerhaft war, an die Bank oder die Sparkasse wenden. Dann muss man hoffen, dass dann noch was zu machen ist. Ansonsten ist die Überweisung weg."

Das schränkt die Möglichkeiten derzeit noch ein. Denn neben den Sparkassen bietet bisher nur die Hypovereinsbank die Echtzeitüberweisung an. Möglich ist die neue elektronische Zahlungsweise in der EU seit Anfang des Jahres. Kern des Systems ist, dass jede Überweisung einzeln in Sekundenschnelle überprüft und ausgeführt wird. Jede Bank, die das nutzen will, muss sich technisch darauf einstellen.