Wer sich eine Tätowierung mit einem Laser entfernen lassen will, muss künftig zum Facharzt gehen. Wie eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte, soll die Tattooentfernung per Laser künftig Fachärzten vorbehalten sein. Das Strahlenschutzrecht solle entsprechend geändert werden. Die entsprechende Verordnung soll Anfang kommenden Jahres in Kraft treten. Für Tattooentfernungen ist zunächst eine Übergangsfrist vorgesehen.