Auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zeigte sich nun zufrieden mit dem Urteil. Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis sagte, die Entscheidung des Gerichts in Luxemburg sichere ein faires Urheberrecht. Verlage und Händler könnten so weiter an innovativen Geschäftsmodellen mit digitalen Medien arbeiten.



In den vergangenen Jahren hatten bereits drei Gerichte in Deutschland ebenfalls den "Gebrauchthandel" mit digitalen Büchern für rechtswidrig erklärt.