Verbraucher müssen sperrige Produkte, die sie im Internet oder am Telefon gekauft haben, bei einem Mangel nicht unbedingt zurücksenden. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Die Richter am EuGH erklärten, wenn mit dem Transport erhebliche Unannehmlichkeiten verbunden seien, müsse sich nicht der Käufer darum kümmern, sondern der Verkäufer. Letztlich komme es aber auf das jeweilige Produkt und den Einzelfall an.