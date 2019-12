In Tirol gelten ab diesem Samstag Fahrverbote auf mehreren Landesstraßen und anderen Ausweichstraßen außerhalb der Autobahnen. Die Tiroler Landesregierung will damit nach eigenen Angaben dafür sorgen, dass alle Kraftfahrzeuge so lange wie möglich auf der Autobahn bleiben, statt möglichem Stau oder der Maut auszuweichen.