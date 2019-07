Faktencheck Hilft es, Straßenbäume zu gießen?

Bei neueren Pflanzungen ist ein entsprechendes Rohr, das direkt in den Wurzelbereich führt, oft schon mitinstalliert. Dort Wasser hineinzugießen, ist sicher am wirkungsvollsten.

Schwieriger wird es hingegen bei Straßenbäumen, die nur eine kleine Baumscheibe haben, drumherum ist aber alles versiegelt. Hier kommt das Gießwasser nur schwer in den Außenbereich des Wurzelwerks, also dahin, wo die Bäume am besten Wasser aufnehmen können.