Generell suche man aber aus der Datenbank diejenigen Abschnitte der viralen RNS, die einzigartig seien und ganz spezifisch nur zu diesem Coronavirus passen. Sogenannte Kreuzreaktionen mit saisonalen Corona- und anderen Viren gebe es nur, wenn man nicht ordentlich arbeite. Er kenne aber keinen Fall, in dem das vorgekommen sei. Hinzu kämen strenge Kontrollen. Sowohl Liebert als auch andere Fachleute verweisen darauf, dass getestete Personen grundsätzlich erst als positiv bestätigt werden, wenn eine Probe in zwei unterschiedlichen PCR-Protokollen zu einem positiven Ergebnis führen.

Bestehe Unsicherheit, ob ein Patient positiv sei, werde ein neuer Abstrich genommen, erklärt Liebert. Das sei aber selten der Fall: von insgesamt ca. 70.000 Tests an der Uniklinik in Leipzig seien bisher etwa 20 bis 25 Mal neue Abstriche genommen worden. Zudem habe sich von diesen Zweit-Proben der Großteil als positiv bestätigt. Das Fazit von Liebert: "Der PCR-Test ist extrem zuverlässig."

Auch aus Sicht von Corinna Pietsch, der kommissarischen Leiterin der Krankenversorgung Virologie am Universitätsklinikum Leipzig, sind die Aussagen Bhakdis nicht haltbar. Das Personal in den Labors kenne die PCR und mögliche Fallstricke sehr genau. Neben den doppelten Testungen habe man aber auch schon Gegentestungen bei Patienten gemacht, von denen man gewusst habe, dass bei ihnen sogenannte endemische Coronaviren vorkommen. "Da haben wir in unseren PCR-Protokollen keine Signale messen können. Es gab also keine Reaktivität der PCR, das heißt: keine falsch positiven Ergebnisse."

Umgekehrt gebe es aber auch falsch negative Testergebnisse äußerst selten, sagt Pietsch. Als mögliche Ursachen für diese Art falscher Ergebnisse sieht sie drei Gründe: Zum einen sei denkbar, dass sich ein Virus so verändert, dass die PCR nicht mehr dazu passt. Beim Sars-Coronavirus gebe es dafür aber bisher keinen Anhalt: Auch an der Leipziger Uniklinik werden die Viren laut Pietsch sequenziert und passen demnach weiterhin zu den PCRs.

Für zuverlässige Testergebnisse muss der Abstrich weit hinten im Rachen genommen werden. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Als weiteren Grund für falsch negative Ergebnisse nennt Pietsch Proben, in denen sehr wenig Virus enthalten sei. In diesem Fall sei aber auch davon auszugehen, dass die Person nicht infektiös sei. Die Zahl falsch negativer Ergebnisse in ihrem Labor schätzt sie auf "weit unter einem Prozent".



Für sehr viel wahrscheinlicher hält sie dagegen, dass qualitativ schlechte Abstriche ein negatives Testergebnis bringen, obwohl ein Patient positiv ist. Zahlen dazu kann Pietsch nicht nennen, betont aber, dass für aussagekräftige Testergebnisse der Abstrich an der richtigen Stelle erfolgen müsse: also tief im Rachen und nicht "irgendwo am Gaumen".