Mal ist es eine Störung, die dringend behoben werden muss. Mal geht es um einen neuen Tarif für schnelleres Internet und ein Telekommitarbeiter steht vor der Tür. Nur nicht immer ist dieser wirklich ein Vertriebler des Unternehmens. Betrüger haben so schon bundesweit versucht, in Häuser und Wohnungen zu gelangen.

Nach Informationen von MDR AKTUELL sollen nun auch Fälle in Sachsen aufgetreten sein. Sich als Mitarbeiter großer Unternehmen auszugeben, ist typisch für Betrüger, erklärt Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen: "Bekannte, seriös arbeitende Unternehmen sind dort eine besonders gute Masche, um die Leute dazu zu bewegen, die Haustür aufzumachen und vermeintliche Produkte abzukaufen. Die Betrüger haben es wahrscheinlich auf die Kreditkartendaten abgesehen und wollen mehr Informationen."

In einigen Fällen sollen auch Wertgegenstände entwendet worden sein. In anderen Fällen wurden Wohnungen für spätere Einbrüche ausgekundschaftet. Anzeigen liegen bei der Polizei in Mitteldeutschland momentan nicht vor. Doch die Betrüger fallen auch nicht immer gleich auf. Denn es gibt Mitarbeiter, die im Auftrag der Telekom unangekündigt klingeln. Sie gehören zum Subunternehmen Ranger und dürfen Produkte und Tarife verkaufen.