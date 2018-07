Millionen Haushalte betroffen Analoges Kabelfernsehen wird abgeschaltet

Das analoge Kabelnetz wird in diesem Jahr in ganz Sachsen nach und nach abgeschaltet. Von Dienstagnacht an beginnt die Umstellung des Signals in Leipzig. Was bedeutet das? Welche Folgen hat das für die Nutzer? Im vergangenen Jahr haben in Deutschland mehr als drei Millionen Haushalte analoges Kabelfernsehen genutzt. All diese Fernsehnutzer müssen sich nun umstellen.