Die BAM empfiehlt, sich den Verkaufsort genauer anzuschauen. Wenn das Feuerwerk aus dem Kofferraum eines Autos am Straßenrand verkauft wird, ist das sicher weniger vertrauenswürdig als ein Supermarkt. Wer in Deutschland böllern will, sollte sein Feuerwerk auch hier kaufen. In Polen gelten beispielsweise andere Sicherheitsstandards für Feuerwerk als hierzulande. Wer verbotene Feuerwerkskörper verwendet, macht sich strafbar.