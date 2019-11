Nicht alle sollten sich bei der Altersvorsorge auf die Launen der Börse einlassen. Bildrechte: imago/suedraumfoto

Wichtig ist auch zu ermitteln, welche Risiken Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Geldanlage in Kauf zu nehmen bereit sind. Investitionen in Investmentfonds können zwar gewinnbringender sein als andere Anlageformen, bei schlechter Marktlage aber auch zu erheblichen Verlusten führen. Wer solche Verluste finanziell nicht verkraften kann oder nicht riskieren will, sollte sich für weniger riskante Anlagemöglichkeiten entscheiden. Hier vermehrt sich das Geld vielleicht nicht ganz so schnell, doch dafür ist die Verlustgefahr eventuell geringer.