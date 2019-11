Mit über 50 mit der privaten Altersvorsorge zu beginnen ist spät – aber besser spät als nie. Den Allermeisten stehen zu diesem Zeitpunkt noch mehr als 15 Arbeitsjahre zum Ansparen zur Verfügung, in denen einiges erreichet werden kann. Wegen der relativ kurzen Zeit ist es umso wichtiger, eine passende und kostengünstige Anlageform zu finden. Jeder Cent mehr an Kosten schmälert das gewünschte Ergebnis stark.

Der Abschluss einer bedarfsgerechten Berufsunfähigkeitsversicherung mit erschwinglichem Beitrag wird ab 50 Jahren, auch aufgrund eventuell bestehender Vorerkrankungen, schwer bis unmöglich sein. Eine Alternative hierfür könnte eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder eine sogenannte Dread-Disease-Versicherung darstellen. Beide sind in der Regel günstiger als eine Berufsunfähigkeitsversicherung, werden im Ernstfall aber nur unter bestimmten Bedingungen ausgezahlt. Erwerbsunfähigkeitsversicherung wird erst gezahlt, wenn jemand nicht mehr in der Lage ist drei Stunden am Tag zu arbeiten. Eine Dread-Disease-Versicherung, zu Deutsch Schlimme-Krankheiten-Versicherung springt bei ernsthaften Erkrankungen ein. Sie wird nicht in monatlichen Raten, sondern auf einen Schlag ausgezahlt.