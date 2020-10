Geld sparen Günstiges Auto – so geht’s

Das Auto ist nach der Wohnung der größte Kostenfaktor in vielen Haushalten. Es gibt sogar Single-Haushalte, in denen fürs Auto mehr Geld ausgegeben wird als für die Wohnung. Deshalb ist es sehr sinnvoll, die Kosten rund um das vierrädrige Vehikel abzuklopfen, um am Ende für wenig Geld möglichst viel Service zu bekommen.