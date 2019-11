Wer verkaufen will, hat mittlerweile eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, seinen PKW anzupreisen und zu Geld zu machen.

Sicher ist: Das Auto ist nach dem Ende der Auktion rechtswirksam verkauft! Allerdings kann der Kaufpreis auch bei nur einem Euro liegen. Die Methode kann trotzdem sinnvoll sein, wenn man sein Fahrzeug einfach nur loswerden will und keine Gebühr für die Verschrottung zahlen möchte.

Verkauf an einen privaten Gebrauchtwagenkäufer

Das geschieht in der Regel durch eine Anzeige in einer der großen Autobörsen. Oder klassisch in den Kleinanzeigen der Lokalzeitung. Hier wird der beste Preis erzielt! Allerdings braucht man gute Nerven und Zeit.