Prüfen Sie, ob Sie tatsächlich ein eigenes Auto brauchen. Vielleicht erfüllt eine preiswerte Kombination aus Carsharing, Taxi und anderen, auch öffentlichen Verkehrsmitteln den Zweck auch für Sie. Carsharing wird mittlerweile in 600 Kommunen in Deutschland angeboten, darunter auch in vielen Städten in Mitteldeutschland.