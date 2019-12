Manchmal sollte das Zahlen mit der Kreditkarte sogar den Kunden selbst etwas kosten, zumeist aber kassierten die Kreditkartenfirmen bei Einzelhändlern oder Taxifahrern hohe Gebühren, was die dazu brachte, Kreditkartenzahlung gar nicht oder nur bei höheren Summen oder einer zusätzlichen Gebühr zu akzeptieren.



Erst mit einer Neuregelung der EU, die die Gebühren der Kreditkartenfirmen drastisch begrenzte, hielt die Kreditkarten Einzug in den Zahlungsverkehr auch bei Aldi oder Lidl. Die hohen Kreditkartengebühren waren übrigens die wesentliche Chance, die Paypal in den USA und später auch in Europa nutzte, um in den Zahlungsmarkt vorzustoßen.