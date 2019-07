Richtig finanzieren So vermeiden Sie teure Fehler bei der Baufinanzierung

Die Preise für Immobilien sind in den letzten zehn Jahren fast überall kräftig gestiegen. In Leipzig kostet der Quadratmeter mittlerweile durchschnittlich 1.800 Euro, in Dresden sogar 2.100 Euro. Ob es sich noch lohnt, eine Immobilie zu kaufen und wie man die besten Konditionen herausholt, weiß Experte Dirk Eilinghoff.