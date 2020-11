Bestattung So finanzieren Sie ein würdiges Begräbnis

Sterben Angehörige, ist das vor allem für die Hinterbliebenen hart. Wer ein würdiges Begräbnis organisieren möchte, muss oft tief in die Tasche greifen. Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen rechnet genau nach. Was darf eine Beerdigung kosten? Was ist vorgeschrieben? Und ist eine Sterbegeldversicherung sinnvoll?