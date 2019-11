Experten-Chats am Dienstag Experten-Chats am Dienstag

Am 5. November können Sie in zwei Chats Ihre Fragen zum Thema loswerden. Am Nachmittag erwarten wir Finanztip-Chefredakteur Herman-Josef Tenhagen. Am Abend beantworten dann zur "Umschau" Madlen Müller und Andreas Behn von der Verbraucherzentrale Ihre Fragen.