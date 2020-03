Finanzen Geld sparen und anlegen in der Corona-Krise

Das Coronavirus macht sich nicht nur an die Menschen heran, sondern auch an ihr Geld. Denn die Finanzen an den Börsen hat es in den vergangenen Tagen ganz schön durchgeschüttelt. Wie Sparen und Anlegen jetzt richtig geht, erklärt Experte Hermann-Josef Tenhagen.