Die Dispozinsen in Deutschland sind nach der Finanzkrise 2008 stark gestiegen. Auch wegen Protesten von Verbraucherzentralen und vielen Medienberichten gab es 2010 eine neue gesetzliche Regelung. Seitdem müssen Banken ihren Dispozins an einen Referenzwert koppeln. Die Regelung erweist sich aber als zahnloser Tiger, denn Pallasch zufolge ist jede Bank völlig frei in der Wahl des Referenzwertes und ebenfalls völlig frei darin, wie oft sie überprüft, ob die Zinsen gestiegen oder gefallen sind. Außerdem sei nicht vorgeschrieben, wie hoch der Abstand zum Referenzwert sein müsse.

Ein solcher Referenzwert könnte zum Beispiel der Leitzins der Europäischen Zentralbank sein. Dieser liegt schon seit März 2016 bei null Prozent. Davon sind die Dispozinsen bei den meisten Banken meilenweit entfernt. Dass die Dispozinsen überhaupt so hoch seien, erklärt Pallasch damit, dass die Banken die Dispozinsen in der Finanzkrise offensichtlich auch nutzten, um Verluste in anderen Geschäftsbereichen auszugleichen.

Was also bleibt Kunden, denen die Dispozinsen zu hoch sind? Ein Wechsel der Bank sei manchmal sinnvoll, aber nicht immer, meint Pallasch. Der Dispozins selbst sollte demnach grundsätzlich nicht das Kriterium für die Wahl eines Girokontos sein.



Sie empfiehlt, in erster Linie drauf zu achten, was das Konto an sich koste. Wichtig sei auch, Geldautomaten in der Nähe zu haben, an denen man kostenlos Bargeld abheben könne. Sonst könne auch ein günstiges Konto schnell teuer werden. Der Dispozins sei dann der nächste Punkt, auf den man achten sollte. "Es sollte sozusagen das Gesamtpaket stimmen", sagt Pallasch.