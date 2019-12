Welche Voraussetzungen sind außerdem nötig?

Ein Depot, so heißt das Konto für Ihren Fonds und viel, viel Zeit. Anlegen mit ETF sollten Sie mit einem Horizont von 10 bis 15 Jahren. So lange sollten Sie ihre 50 oder 500 Euro nicht brauchen. Deswegen sollten Sie auch nie Ihr gesamtes Erspartes in ETFs anlegen. Zwei bis drei Monatseinkommen gehören aufs Tagesgeldkonto, damit sie jederzeit verfügbar sind.

Wann sollte man mit ETFs starten?

Am besten sofort. Es gibt keinen richtigen Einstiegszeitpunkt und keinen falschen. Am besten investieren Sie monatlich eine feste Summe in Ihren ETF.

In welche ETFs sollte man investieren?

Die haben alle so komische Namen. Am besten ist ein ETF auf einen weltweiten Aktienindex wie den MSCI World oder den MSCI All Countries. Gute und kostengünstige Fonds finden Sie zum Beispiel hier.

Wie kaufe ich ETFs?

Erst richten Sie ein Depot ein, also das Konto für Ihre Fonds. Das geht bei etlichen Banken kostenlos. Dann gehen Sie auf die Internetseite dieser Bank und folgen der Anleitung zum Kauf.

Aber Aktienanlagen sind doch unsicher, oder?

Wenn es an der Börse rauf und runter geht, lassen Sie sich nicht beunruhigen. Sie haben Ihr Geld langfristig und sehr breit gestreut angelegt. Verluste hätten Sie in der Vergangenheit nur gemacht, wenn Sie nur kurz angelegt haben und mitten in der Krise verkaufen.

Beispiel für einen Sparplan Bildrechte: Finanztip.de

Wie fährt man mit Indexfonds Gewinne ein?