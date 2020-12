Finanzen Wie Sie Ihre Einnahmen im Corona-Jahr noch aufbessern

Es war wohl eines der verrücktesten Jahre auch für die eigene Geldanlage. Was kann man aus den Corona-Turbulenzen lernen? Welche steuerlichen Besonderheiten gelten, wenn man von zu Hause aus gearbeitet oder Kurzarbeitergeld bekommen hat? Was sollte man im kommenden Jahr ändern und was sollte jeder Einzelne für seine privaten Finanzen aus dem Krisenjahr mitnehmen? Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen gibt wertvolle Tipps.