Selbst ist die Frau: Wie Ihnen mehr Geld übrig bleibt

Alle vier Jahre blickt das Statistische Bundesamt auf die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Nun kam heraus: Über alle Qualifikationen und Branchen hinweg verdienen Frauen für gleiche Arbeit gut 20 Prozent weniger. In den vergangenen Jahren hat sich hier nur wenig getan. Weil Frauen zudem – häufig der Familie zuliebe – in Teilzeit arbeiten, bekommen sie im Alter gleich doppelt weniger Rente. Frauen, die sich trennen, Mütter, die Kinder allein großziehen, sind am stärksten betroffen.

Umso wichtiger, dass Frauen sich früh über Finanzielles Gedanken machen und sich selbst ein Stück mehr finanzielle Freiheit schaffen. Dazu muss das Thema Finanzen und Vorsorge auf den Tisch: In welche Verträge spare ich an? Wie viel Rente kann ich erwarten? Wie viel Geld steht mir im Falle einer Trennung zu? Laufen Verträge auf meinen Namen? Aber auch: Was kann ich vielleicht vom Chef zusätzlich verlangen? Wo bekomme ich noch etwas vom Staat dazu?

1. Riester-Rente

Bildrechte: imago/Eibner Die Riester-Rente ist eine Vorsorgeform fürs Alter, die der Staat bezuschusst. Bis zu vier Prozent des Bruttogehalts kann jährlich einzahlen, wer abhängig beschäftigt ist. Der Staat gibt 175 Euro dazu – und für jedes Kind, das nach 2008 geboren ist, noch einmal 300 Euro. Je mehr Zulagen, desto weniger müssen Sparer selbst einzahlen. So lohnt sich Riester besonders für Sparer mit einem geringen Verdienst und mehreren Kindern, zum Beispiel Alleinerziehende im Teilzeitjob.



2018 hat der Gesetzgeber außerdem die Rahmenbedingungen verändert: Wer im Alter staatliche Grundsicherung bezieht, muss nicht länger fürchten, dass die Riester-Rente angerechnet wird. Bis 100 Euro monatliche Rente dürfen Sparer auf jeden Fall behalten – und nach einem bestimmten Schlüssel sogar mehr. Wie bei allen privaten Vorsorgeverträgen gilt auch bei Riester-Verträgen: Die Kosten müssen stimmen.

2. Betriebliche Altersvorsorge