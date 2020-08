Corona-Hilfen So hilft der Staat kleinen Unternehmen und Selbstständigen

Kaum Einnahmen, weniger Kunden sind nur zwei Gründe, warum es vielen kleinen Betrieben an Geld fehlt. Welche Hilfen gibt es und beantragt man sie? Welche Fristen gelten und wie können Sie die Zeit der knappen Kassen überbrücken?

Nach wie vor sind finanzielle Hilfen für Unternehmen notwendig, die durch Corona unverschuldet in eine Krise geraten sind. Nur so können auch die Arbeitsplätze dort erhalten bleiben.

Die Finanzämter bieten ein neues Fördermodell an, das so funktioniert: Unternehmen können weiter Hilfen vom Finanzamt bekommen, zum Beispiel Steuern erstmal nicht zahlen zu müssen und Steuern für 2019 nicht nachzahlen zu müssen. Diese Steuerstundungen sollen das Geld in der Kasse halten, das Unternehmen zum Überleben brauchen. Den gleichen Zweck verfolgen Regelungen, die es Unternehmen erlauben, Steuern für erfolgreiche Jahre der Vergangenheit mit den aktuellen schweren Monaten zu verrechnen.