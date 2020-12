Ein Rechenbeispiel

Eine Altenpflegerin steht kurz vor der Rente. Ihre Regelaltersrente würde im Januar 2022 beginnen. Sie hat aber so viele Versicherungsjahre zusammen, so dass sie schon Anfang Januar 2021 abschlagfrei in Rente gehen könnte. Eine schöne Aussicht. Allerdings: Sie kann mit gerade 1.000 Euro Rente rechnen, was ziemlich wenig ist. Deshalb möchte sie lieber noch ein Jahr arbeiten gehen und ihr höheres Arbeitseinkommen von 2.500 Euro brutto beziehen.

Dank der ab Januar 2021 geltenden Hinzuverdienstgrenze ist nun folgendes möglich: Die Altenpflegerin beantragt ihre Rente und bezieht ab Januar ihre Rente von 1.000 Euro im Monat. Gleichzeitig arbeitet sie wie ursprünglich geplant in ihrem alten Job als Altenpflegerin weiter und verdient 2.500 Euro im Monat. Die Rente wird also nicht gekürzt. Sie bezieht Lohn (2.500 Euro brutto) plus volle Rente (1.000 Euro), also 3.500 Euro im Monat. Im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Planung bezieht sie im Jahr 2021 12.000 Euro mehr!

Wer noch keine Rente beantragt hat, sollte z.B. schauen, wie lange er rentenversichert war. Bei 45 Versicherungsjahren fallen bei frühzeitigem Rentenbeginn keine Abschläge an, bei weniger als 45 Jahren durchaus – die dann auch noch für die gesamte Rentenlaufzeit gelten.