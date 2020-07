Gold, Sparbuch, Aktien Wie sicher ist Ihr Erspartes?

Im historischen Vergleich kamen die spätestens nach 10 bis 15 Jahren, weshalb eine Aktienanlage unbedingt langfristig geplant werden sollte. Außerdem gehören möglichst keine Einzelaktien ins Depot, sondern günstige, marktbreite Fonds ( ETFs ), die das Risiko viel besser verteilen. Ein regelmäßiger Sparplan hat den Charme, dass bei niedrigeren Kursen sogar mehr Anteile gekauft werden können. Falls andererseits in der Krise das Geld knapper wird, können Sparpläne auch reduziert oder unterbrochen werden.

Lebensversicherungen und auch die meisten Riester-Verträge sind nur zu kleinen Teilen am Aktienmarkt aktiv. Diese Guthaben sind deutlich konservativer angelegt, beispielsweise in Staatsanleihen. In der Krise wirken diese Anleihen stabilisierend, hier ist kein besonderes Risiko durch die Krise zu befürchten. Lebensversicherungen haben unabhängig von Corona das Problem, dass sie tendenziell eine immer schlechtere Rendite abwerfen.