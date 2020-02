Bildrechte: dpa

Relativ sauber ist auch die ganz praktische Öko-Geldanlage, die in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten besonders populär war: Eine Solaranlage auf Dach, eine die Strom erzeugt, den man teuer an den örtlichen Stromkonzern verkaufen konnte. Und eine weitere, mit der man Warmwasser aufbereiten kann und die Heizung unterstützt. Die Hersteller der Anlagen mussten zwar keine ökologischen Musterknaben sein, aber das Ensemble hält strenge Standards ein.