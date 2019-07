Geld verdienen mit Genossenschaften?

Bildrechte: dpa

Deutschland kennt über 2.000 Wohnungsbaugenossenschaften mit über zwei Millionen Wohnungen. In vielen Großstädten stellen sie nach der öffentlichen Hand den größten Wohnungsbesitz. Die Namen reichen von Wohnungsgenossenschaft Saalfeld bis hin zum Vaterländischen Bauverein im Berliner Wedding.



Sie agieren dabei nur für ihre Inhaber, den Genossen, die gleichzeitig auch die Mieter der Wohnungen sind. Weil Genossenschaften dem Kostenprinzip verpflichtet sind, sind die Mieten in den Genossenschaftswohnungen in den vergangenen Jahren deutlich weniger gestiegen als im übrigen Wohnungssektor. Das hat die Genossenschaften und ihre Wohnungen zuletzt sehr populär gemacht.



Gerade die Wohnungsbaugenossenschaften haben in der Vergangenheit oft eine besondere Förderung auch vom Gesetzgeber erfahren. Auch heute noch können Sparer ihre vermögenswirksamen Leistungen auch in Anteilen an Wohnungsbaugenossenschaften oder ihr "Wohnriester" dort anlegen – genau so, als wenn sie privates Wohneigentum erwerben würden.