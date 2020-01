Bildrechte: dpa

Manchmal geht es aber auch um sehr spezielle Leistungen Ihrer Krankenkasse. Wenn Sie solche speziellen Leistungen benötigen und Ihre bisherige Kasse funktioniert gut, spricht das eher gegen einen Wechsel.



Wenn es aber gerade nicht funktioniert, spricht das besonders für einen Wechsel. Vor diesem Wechsel sollten Sie allerdings bei der in Aussicht genommenen Kasse noch einmal genau nachfragen, wie genau die besonders wichtige Leistung in Ihrer Region, in Ihrer Stadt gewährleistet wird. Nicht dass Sie vom Regen in die Traufe kommen. Wechseln können Sie nämlich nur alle 18 Monate.