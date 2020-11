Etwa jeder zehnte Deutsche gab in einer Forsa-Umfrage im Jahr 2019 an, Gold zu besitzen. Acht Jahre zuvor waren es nur etwa sechs Prozent. Gold als Anlage wird beliebter, auch, weil es als sichere Wertanlage gilt. Das liegt vor allem daran, dass die verfügbare Menge an Gold begrenzt ist. Es ist ein Element und lässt sich nicht künstlich herstellen. Da im Jahr weltweit nur etwa 2.600 Tonnen Gold gefördert werden können, bleibt das Edelmetall knapp und wertvoll.

Der Goldpreis ist stark von Angebot und Nachfrage und der weltwirtschaftlichen Gesamtlage abhängig. Vor allem in den 2000er-Jahren stieg der Preis enorm an: Kostete die Feinunze Gold, also 31,10 Gramm des Edelmetalls, im Jahr 2001 im Schnitt noch 271 US-Dollar, so erreichte der Goldpreis vor allem in den Jahren 2011 und 2012 Höchstwerte von bis zu 1.900 US-Dollar. Auch das Jahr 2019 war wieder ein sehr gutes Jahr für Goldanleger: Der Durchschnittspreis war um mehr als 18 Prozent höher als der im Vorjahr. Die Entwicklung zeigt jedoch: Auch Gold unterliegt dem Kursrisiko.