Die Bedürftigkeitsprüfung erfolgt per Datenabgleich mit dem Finanzamt, eigene Nachweise helfen nicht, so Frank Rehbein von der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland: "Die Rentenversicherung greift ausschließlich auf die Daten zurück, die bei Finanzämtern gespeichert sind. Also, aus den Steuererklärungen. Deswegen hat der Gesetzgeber geregelt, dass man das vorvergangene Jahr heranzieht. Also, wenn man im Jahr 2021 die Rente beginnt, wird das Einkommen aus dem Jahr 2019 abgefragt." Entscheidend ist also der Steuerbescheid vom vorvergangenen Jahr. Diese Regelung könnte vor allem Neurentner nachteilig sein.