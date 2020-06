Hintergrund Die Flexirente und die neue Hinzuverdienstgrenze

Mit dem Flexirentengesetz, das am 1. Juli 2017 in Kraft getreten ist, wurde das Hinzuverdienst- und Teilrentenrecht bei vorgezogenen Altersrenten neu geregelt. Durch diese Neuregelung sollte die Möglichkeit vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Teilzeitarbeit durch eine Teilrente zu ergänzen, verbessert werden.

Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland teilt dazu mit, dass nach den vorliegenden Zahlen für das Jahr 2019 die Anzahl der Teilrentenbezieher rund 1.200 Euro beträgt. Jedoch beträgt der Anteil der Teilrente an den gesamten Zugängen bei den vorgezogenen Altersrenten in der Region Mitteldeutschland damit nur bei ca. 1,5 Prozent. Es ist also auch weiterhin so, dass sich die Versicherten in der Regel für eine Vollrente entscheiden und daneben hinzuverdienen bis zur Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro.