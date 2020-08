Im coronabedingten Homeoffice wird der Brief an den Kunden am selben Laptop geschrieben, mit dem sonst Serien geschaut werden. Und am Küchentisch wird nicht nur gegessen, es werden auch Excel-Tabellen erstellt. Doch Homeoffice heißt auch: Laptop und Handy müssen häufiger geladen werden. Mit dem privaten Drucker wird mehr gedruckt. Und der ein oder andere richtet sich vielleicht einen richtigen Arbeitsplatz ein, um nicht über Wochen von der Couch aus zu arbeiten. Das alles kostet.