Ab 55 wird es teurer. Bis 65 wird es zehn Prozent teurer. Von 65 bis 75 noch mal 40 Prozent. Das heißt im Grunde, man sollte alle zwei bis drei Jahre gucken, ob man woanders einen preiswerteren Vertrag bekommen kann . Aber das sollte man eigentlich auch schon in jüngeren Jahren tun.

Zum Ende eines jeden Versicherungsjahres können Sie Ihren Kfz-Vertrag kündigen – in der Regel zum 31. Dezember. Die Kündigungsfrist für Ihre Kfz-Versicherung beträgt einen Monat. Ihre Kündigung muss also spätestens am 30. November beim Versicherer vorliegen.