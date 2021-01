Privat oder gesetzlich? Welche Krankenversicherung passt zu mir?

Hauptinhalt

Wenn das Gehalt steigt oder der Beitrag teurer wird, schauen sich viele die Tarife der privaten Krankenversicherung an, weil die günstiger scheinen. Wir vergleichen Leistungen und Kosten. Doch kann man sich die Beiträge auch im Alter noch leisten? Wie gelingt ein Wechsel in die private Krankenversicherung und wieder zurück? Was muss man dabei beachten? Und lohnt sich auch ein Wechsel zwischen den verschiedenen, gesetzlichen Krankenkassen? Wir fragen den Finanzexperten Hermann-Josef Tenhagen.