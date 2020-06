In der Finanzkrise 2007 bis 2009 haben Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam mit der Bundesregierung die Krisentauglichkeit des Kurzarbeitergeldes entdeckt. Während der Finanzkrise sorgte das Kurzarbeitergeld dafür, dass Firmen ihre Mitarbeiter eben nicht entlassen haben und nach der Krise mit der besten Mannschaft wieder an den Start gehen konnten – und anschließend zum Beispiel als Exportwunder die Weltmärkte aufgerollt haben. Zwei Millionen Arbeitnehmer waren damals in Kurzarbeit.

Bildrechte: imago images / Jens Schicke

Das Kurzarbeitergeld orientiert sich am vorherigen Nettogehalt. Und das wiederum hängt natürlich vom Bruttogehalt und der Steuerklasse ab – sowie zum Beispiel der Zahl der auf der Steuerkarte eingetragenen Kinder. Wer also Kurzarbeit befürchtet und sich zum Beispiel in der Partnerschaft in der ungünstigen Steuerklasse befindet, der sollte die Steuerklasse schnell ändern und in die noch mögliche Steuerklasse wandern, in der das Nettogehalt am höchsten ist. Der Wechsel ist beim Finanzamt einfach und sogar mehrmals im Jahr möglich.



Arbeitnehmer, die Kurzarbeit befürchten, sollten auch dafür sorgen, dass ihre Kinder bei ihnen auf der Steuerkarte eingetragen sind und nicht nur beim Partner. Sonst könnte es sein, dass sie nur 60 Prozent Kurzarbeitergeld bekommen, obwohl ihnen wegen der Kinder eigentlich 67 Prozent des letzten Nettogehalts zustünden.