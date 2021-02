Arbeitgeber können ihren Mitarbeitenden auch jeden Monat einen Zuschuss für den Weg zur Arbeit zahlen, entweder als Spritgutschein oder als Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr. Auch für dieses Extra müssen keine Steuern gezahlt werden. Während also von 100 Euro brutto oftmals wenig mehr als 50 Euro netto übrig bleiben, spart das Jobticket eins zu eins den monatlichen Ticketpreis. Wenn Sie beruflich viel mit der Bahn reisen müssen, ist sogar eine "Bahncard 100“ drin. Im Fachjargon heißt so etwas "steuerfreie Sachzuwendung" .

Arbeitgeber können statt einer bezuschussten Kantine auch einen Essenszuschuss zahlen. Auch der ist steuerfrei, kann also extra gezahlt werden, ohne dass der Mitarbeitende dafür Steuern zahlen muss.

Bildrechte: imago images / blickwinkel

Auf keinen Fall sollten Sie beim nächsten Jobwechsel das Gespräch über solche Extras vergessen. Denn gerade beim Verhandeln über den neuen Job ist da noch Spielraum: mehr Geld, mehr Urlaub, mehr Extras, weniger Arbeitsstunden. Machen Sie sich dafür vorab schlau, wissen Sie, was in dem Job sonst verdient wird, ob die Firma tariflich zahlt, knausert oder ihre guten Leute besonders gut bezahlt. Wichtige Hinweise bieten Ihr einschlägiger Tarifvertrag, Infos aus Jobbörsen wie Stepstone und aus Arbeitgeber-Bewertungsportalen wie Kununu. Verlangen Sie bei solchen Verhandlungen 10 bis 20 Prozent mehr Gehalt als das, was sie dringend möchten. Dann haben sie Verhandlungsmasse.