Nein, was ein Arbeitnehmer nach der Arbeit in seiner Freizeit macht, geht den Chef nichts an. Zwar verlangen viele Arbeits- oder Tarifverträge, dass man seinen Arbeitgeber über eine Nebentätigkeit informiert. Aber der Chef kann dem Mitarbeiter eine Nebentätigkeit nicht verbieten, selbst wenn es im Arbeitsvertrag steht.