Das ist für Sie ein Armutszeugnis?

Ja, Verwahrentgelte sind ein Armutszeugnis, weil sie sagen: Die Bank kommt ihrer Kernfunktion - nämlich: das Geld von Leuten, die gespart haben, da hinzubringen, wo das Geld vernünftig eingesetzt wird - nicht nach.

Es werden ja trotzdem die Argumente wiederholt: Die Banken können kein Geld mehr verdienen. Was halten Sie davon?

Also, nein, wenn die kein Geld mehr verdienen könnten, dann hätten sie in ihren Jahresbilanzen 2018 und 2019 ordentlich geschummelt. Die sagen nämlich: 'Wir haben ziemlich viel Geld verdient'. Das Zweite ist, wenn man sich dann die Gehälter, insbesondere die Gehaltsstruktur, in den Spitzen dieser Banken anguckt, da verdient ja keiner weniger als die Bundeskanzlerin. Die können Geld verdienen, die sollen sich darum kümmern, wie man dieses Geld vernünftig einsetzt. Und sie sind auch dazu da, dass die Kunden etwas davon haben. Im Übrigen: Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) müssen die Banken dieses Jahr weniger Strafzinsen zahlen als letztes Jahr. Warum sie jetzt auf einmal mehr Strafzinsen von ihren Kunden wollen, erklärt sich dadurch auch nicht.

Geht es ums Abkassieren der Kunden oder ist das eher eine Abwehrhaltung?

Es ist vor allen Dingen ein Stück Fantasielosigkeit: Weil man den Kunden offenbar nicht Produkte verkaufen kann, mit denen sie vernünftig ihr Geld investieren. Ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland keine Bank oder Bankengruppe, die etwa den norwegischen Staatsfonds nachbaut. Die Norweger legen seit 20 Jahren ihr Geld in einem Staatsfonds an - für die Altersvorsorge, für ihre Bewohner. Das machen sie sehr erfolgreich mit sehr niedrigen Kosten für die Kunden.

Hermann-Josef Tenhagen ist der Chefredakteur des Geld-Ratgebers Finanztip. Bildrechte: Finanztip

Stattdessen werden in Deutschland häufig immer noch Fonds verkauft, die sehr viele Gebühren haben und für den Kunden unattraktiv sind. Und häufig noch in einer Konstellation, wo der Kunde feststellt: 'Ich habe gar keine Rendite bekommen. Da ist die Börse um 30 Prozent raufgegangen, bei mir ist nichts angekommen'. Und dann sagt man den Leuten auch nicht: 'Börse ist nicht etwas für drei Tage oder drei Wochen oder drei Monate, Börse ist etwas für 15 Jahre'. Wenn man über lange Jahre an der Börse Geld anlegt, dann ist das Geldanlage. Wenn ich das für drei Wochen mache, dann ist das Glücksspiel.

Die meisten Banken erheben Negativzinsen erst ab hohen Freibeträgen.

Das ist natürlich schon ein Problem, insbesondere für Unternehmen, kleine Mittelständler, die tatsächlich so viel Geld verfügbar haben und das irgendwo lagern und möglichst keine Strafzinsen dafür zahlen wollen. Nun fragen Sie mal einen Klempnerbetrieb, der 20 Leute hat oder einen kleinen Verlag - die haben solche Probleme.