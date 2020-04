Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat nach eigenen Angaben heute die Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) gegen die Sparkasse Leipzig verhandelt und mit seinem Urteil im Wesentlichen die Ansicht der VZS bestätigt, wenn gleich nicht in allen Punkten. Die VZS hatte der Sparkasse vorgeworfen, bisher die Zinsen aus den Sparverträgen "S-Prämiensparen flexibel" falsch berechnet zu haben. Aus Sicht der Verbraucherschützer wurde das heutige Urteil im Sinne der Sparer gefällt. Die Sparkasse Leipzig sieht sich widerum nach eigener Auskunft in ihrem Zinsanpassungsverfahren bestätigt, weil das OLG der VZS nicht in allen Punkten folgte. Die Entscheidung des OLG ist noch nicht rechtskräftig.

Andrea Heyer, Referatsleiterin für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Sachsen Bildrechte: Andrea Heyer

Das Gericht geht in seinem Urteil davon aus, dass die Zinsanpassungsklausel unwirksam sei, so eine Pressesprecherin des OLG. Das bewertet Andrea Heyer, VZS-Referatsleiterin Finanzdienstleistungen, als Erfolg. "Die Sparkasse Leipzig ist damit verpflichtet, die Verzinsung nach einem angemessenen, öffentlich zugänglichen Referenzzinssatz vorzunehmen", sagte Heyer. Das OLG hat jedoch entschieden, dass die dadurch entstehende Regelungslücke in den Sparverträgen in individuellen Klagen der einzelnen Verbraucher gefüllt werden müsse. Zudem hat das Gericht der Forderung der VZS, die Grundsätze der Zinsanpassung verbindlich zu definieren, nur teilweise entsprochen. In der Verhandlung habe der Richter argumentiert, dass bei diesen Sachverhalten das Gericht nicht generalisierend entscheiden könne, so eine Prozessbeobachterin.