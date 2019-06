Neue EU-Richtlinie Mehr Sicherheit beim Online-Banking

Diese Drittanbieter unterstehen zwar der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also der Behörde, die in Deutschland alle Bereiche des Finanzwesens kontrolliert. Aber auch Yvonne Röhling von der Verbrauchzentrale rät zur Vorsicht.

Drittanbieter, die auf das Girokonto zugreifen, sehen wirklich alles, was sich auf dem Konto tut: Bekommt man Kindergeld? An welche Stadtwerke zahlt man Gas und Strom? Welche Versicherungen hat man? Wer all die technischen Neuerungen umgehen möchte, der müsste sich über kurz oder lang wohl ganz vom Online-Banking verabschieden und am guten alten Bankschalter das Bargeld abholen.