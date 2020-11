Wer pflegebedürftig wird, muss sich umstellen. Es ist gar nicht so einfach, in seinem Alltag plötzlich von der Zuwendung anderer Leute abzuhängen. Noch schwieriger ist es, wenn diese Pflege dann viel Geld kostet, das nicht da ist. In vielen Fällen reichen auch die Zahlungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und das Alterseinkommen zusammen nicht aus, um die Kosten zu decken. Der Eigenanteil beträgt dann zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Dann ist guter Rat teuer.