Oder Sie schließen eine Pflegezusatzversicherung ab. Die zahlt zusätzlich zur gesetzlichen Pflegeversicherung und hilft so, die Pflegekosten zu tragen . Diese Versicherung können Sie in unterschiedlichen Formen und unterschiedlichen Höhen abschließen.

Hindernis ist eher, dass solche Versicherungen oft relativ teuer sind, schon 60-Jährige zahlen schnell 100 Euro im Monat, und die Kosten können in Zukunft noch steigen. Dumm ist, wenn dann in der Rente das Geld für die Versicherung nicht reicht. Hat man aber einmal die Zahlung beendet, ist in der klassischen Variante auch der Schutz dahin, auch wenn man vorher 15 oder 20 Jahre eingezahlt hat. Wichtig ist also, sich vor Abschluss des Vertrages klar zu werden, ob man in der Rente die Beiträge weiterzahlen kann. Oder zumindest beim Abschluss der Pflegeversicherung einen Zeitraum zu vereinbaren, den man mit den Beiträgen pausieren kann. Wenn der finanzielle Engpass denn nur kurzzeitig ist.