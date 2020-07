Beitragssatz für Pflegeversicherung gestiegen

Anfang des Jahres hat die Regierung den Beitrag für die Pflegeversicherung noch einmal deutlich erhöht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen bei 3.000 Euro Bruttolohn je nach Familienstand inzwischen fast 100 Euro monatlich in die Pflegekasse.



Neben der gesetzlichen Pflegeversicherung gibt es auch private Versicherungsangebote, die nach ähnlichen Kriterien finanzielle Unterstützung im Pflegefall sicherstellen. Sie sind aber nicht preiswert und verlangen zudem in der Regel, dass bis zum Eintritt des Pflegefalls Beiträge gezahlt werden. Das fällt insbesondere Rentnern bei schmaleren Budgets nach Eintritt in den Ruhestand nicht immer leicht.

Einstufung in die Pflegeversicherung

Bildrechte: imago/Ralph Peters Egal ob gesetzliche oder private Pflegeversicherung, egal ob Pflege zu Haus oder in speziellen Einrichtungen, gezahlt wird erst, wenn der Pflegebedürftige den Pflegefall angezeigt hat und Krankenkassen sowie Versicherer den Pflegefall feststellen und eine Einstufung vornehmen – dann aber rückwirkend.



Wichtig hier, dass der Pflegebedürftige bei der Überprüfung des eigenen Gesundheitszustands durch den medizinischen Dienst die Hilfsbedürftigkeit nicht aus falsch verstandenem Stolz in einem rosigeren Licht erscheinen lässt, als er wirklich ist. Das würde zu einer schlechteren Einstufung und zu weniger Geld aus der Pflegekasse führen.



Die Einstufung des medizinischen Dienstes kann man zwar anfechten, aber das ist natürlich unnötiger Aufwand in einer ohnehin schwierigen Situation.

Die Einstufung erfolgt anhand von über 60 Kriterien in fünf unterschiedlichen Pflegegraden. Je höher der Grad, desto höher der festgestellte Pflegeaufwand, desto mehr Geld gibt es. Einschränkungen beispielsweise durch Demenz werden dabei genauso berücksichtigt wie körperliche Behinderungen. Für die stationäre Pflege durch einen Dienstleister zahlt die Kasse dabei deutlich mehr Geld aus als für die heimische Pflege. Maximal knapp 2.000 Euro im Monat.



Für die Pflege zu Hause gibt es maximal gut 900 Euro Pflegegeld. Dafür können die Pflegenden zu Hause mit ihrem Aufwand das Anrecht auf eine deutlich höhere Rente erarbeitet, abhängig von der Zahl der Pflegestunden. Die Aufstockung der Rente gelingt mit einem Trick sogar noch, wenn man schon Altersrentner ist.

Pflege im Ausland?