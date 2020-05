Für Spargelbauer Jan Niklas Imholze ist die diesjährige Ernte besonders teuer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dass deutscher Spargel in diesem Jahr teurer ist, liegt auch an fehlenden Erntehelfern. Das Beispiel des Spargelhofs Kutzleben in Thüringen zeigt, wie hart es Spargelbauern in diesem Jahr trifft. Chef Jan Niklas Imholze erklärt, wie er trotz aller Corona-Auflagen mit aller Kraft versucht, die Ernte und damit den Hof zu retten: "Wir haben natürlich einen größeren Aufwand, die Leute überhaupt erstmal hierhin zu bekommen. Kommen sie aus Rumänien müssen wir sie einfliegen, also müssen wir ein Flugzeug chartern und dann vom Flughafen Leipzig mit vier Bussen zu uns shuttlen. Es herrscht ja auch in den Bussen eine gewisse Kapazitätsbegrenzung vor. Wir müssen räumlich die Möglichkeit bieten, sie adäquat unterzubringen, aber eben in hälftiger Zimmerbelegung."