Insbesondere in den 1990er- und 2000er-Jahren haben viele Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie private Banken langfristige Sparverträge verkauft. Viele dieser Verträge enthalten ähnliche Zins-Klauseln, die nach Einschätzung von Verbraucherschützern rechtswidrig sein könnten. In den letzten Jahren sind die Marktzinssätze erheblich gefallen. Infolgedessen haben die Kreditinstitute die Sparzinsen dieser Verträge regelmäßig nach unten angepasst. Dieses einseitige Vorgehen der Banken kann zur Folge haben, dass Kunden zu wenig Zinsen gutgeschrieben wurden. Wegen mutmaßlich zu wenig gezahlter Zinsen laufen derzeit zwei weitere Musterfeststellungsklagen der VZS: eine gegen die Erzgebirgssparkasse und eine weitere gegen die Sparkasse Zwickau. Aktuell hat die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt die Saalesparkasse abgemahnt, weil auch diese eine nach Ansicht der Verbraucherzentrale unwirksame Klauseln zur Anpassung der variablen Grundverzinsung in "Prämiensparen flexibel"- Verträgen verwendet hat.