Honorarberater

Auch der Gang zu einem Honorarberater kann sich aus Sicht unserer Expertin lohnen. "Den bezahlen sie dann pro Stunde und eben nicht dafür, dass er einen bestimmten Vertrag verkauft", sagt Sara Zinnecker. Sie rät, sich dafür beim Verbund Deutscher Honorarberater einen geeigneten Berater vor Ort empfehlen zu lassen. Ein Gütesiegel gibt es nicht, die Berater müssen aber eine staatliche Zulassung vorweisen. "Da kostet das Gespräch zwar 150 bis 175 Euro die Stunde. Das klingt erstmal viel. Aber da geben sie für ein, zwei, drei Stunden Beratung 500 Euro aus und sind dann für die Rente sehr gut aufgestellt", sagt unsere Expertin. Der Honorarberater kann dann auch unabhängig beurteilen, ob eine in jungen Jahren abgeschlossene Altersvorsorge wirklich einen guten Ertrag bringt oder nur eine sehr gute Provision für den Bank- oder Versicherungsberater, der das Ganze damals verkauft hat. Banken und Versicherungen bieten auch Beratungen zur Altersvorsorge an und das in der Regel kostenlos. "Diese Berater verdienen aber daran, dass sie zum Beispiel eine bestimmte Versicherung fürs Alter verkaufen", gibt Sara Zinnecker zu bedenken. Dann würde beispielsweise für eine Anlage bis zur Rente 100.000 Euro angespart und davon gingen zweieinhalb Prozent an den Berater. "Diese Kosten dürfen sie sich über die ersten fünf Jahre abzweigen. Das bedeutet: Ihr Vertrag fängt erst einmal im Minus an und es ist dann schwierig, da wieder rauszukommen", sagt die Finanztip-Expertin. Grundsätzlich spreche aber nichts gegen so eine Beratung. Verbraucher sollten nur darauf drängen, dass immer alle Kosten für eine bestimmte Altersvorsorge genannt werden und dass ihnen eine Auswahl an verschiedenen Versicherern präsentiert wird.

Auch später noch nachbessern

Bei Lücken in der Altersvorsorge kann man auch dann noch nachbessern, wenn die Rente nicht mehr allzu viele Jahre weit weg liegt. "Das kann zum Beispiel eine Vorsorge sein, wo ich was in Aktien anlege: Am besten breit angelegt über die ganze Welt und dann halte ich das Risiko in Grenzen, weil sich die Schwankungen über die Jahre ausgleichen", sagt Sara Zinnecker. Für solche Anlagen sollten Verbraucher aber mindestens 15 Jahre bis zur Rente einplanen.

Bildrechte: imago images / Future Image Auch Verträge mit staatlicher Förderung wie Riester (für Angestellte) oder Rürup (für Freiberufler) kann man sich zum Aufbessern der späteren Rente noch ansehen. Die Riester-Rente war zwar zuletzt heftig in der Diskussion. Sie kann sich aus Sicht unserer Expertin trotzdem noch für manche Verbraucher lohnen. "Die bringt was für Familien mit vielen Kindern und vielleicht etwas geringerem Haushaltseinkommen. Und sie lohnt sich für Alleinstehende, die sehr gut verdienen", sagt Sara Zinnecker. Familien würden stark von den Zulagen vom Staat für Kinder profitieren, Alleinstehende vom Steuervorteil für die Rentenanlage. Verbraucher sollten aber beim Abschluss darauf achten, dass die Gebühren für die Riester-Rente nicht zu hoch sind. "Außerdem sollte man wissen, dass man in die Rente maximal vier Prozent vom Verdienst einzahlen kann. Die Rente kann also im Alter auch nicht so hoch sein", sagt unsere Expertin.

Fazit