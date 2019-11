Hausratversicherung, Kinderinvaliditäts- und Rechtsschutz gehören in den Bereich "Kann man in Ruhe drüber nachdenken". "Wenn man als junger Mensch in eine Wohnung zieht und die preiswert einrichtet, braucht man noch keine Hausratversicherung. Aber wenn Sie irgendwann mal einen Teil ihres Lebenseinkommens in Möbel oder Technik investiert haben, dann sollten sie die Police haben", sagt Hermann-Josef Tenhagen vom unabhängigen Verbrauchermagazin Finanztip. Allerdings schreiben manche Vermieter diese Versicherung beim Abschluss eines Mietvertrages vor.